Brandweer onderzoekt onbekende stof in vaten bij politiebureau Tiel

'Dit is waarom je de oorlog hebt overleefd: dat je kleinkinderen hebt'

4 mei TIEL - Zij is 17, de leeftijd waarop haar oudtante Wanda uit haar huis in Amsterdam werd gehaald om in Auschwitz vermoord te worden. Net als het grootste deel van haar Joodse familie. Hij is 89 en overleefde het concentratiekamp. Samen hielden Rika Zaat en haar opa Ernst Verduin een toespraak tijdens de dodenherdenking in Tiel.