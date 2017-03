Ddutje Tielenaar ruw verstoord door inbrekers

Gemeente maakt parcours Fruitcorso nog kleiner

22 maart TIEL - De Fruitcorso-stoet komt vanaf dit jaar niet meer over de Nieuwe Tielseweg in Tiel. De gemeente heeft de weg uit het parcours geschrapt. Het parcours loopt nu over de Heiligestraat, voor de Nieuwe Tielseweg linksaf over de Tinnegieter.