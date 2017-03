DENK doet mee aan raadsverkiezingen in Tiel

TIEL - De partij DENK wil volgend jaar in 25 gemeenten aan de verkiezingen mee doen. Volgens Tielenaar Nevzat Demirel, die op de landelijke kieslijst van DENK staat, is Tiel daar zeker bij.

In Tiel haalde DENK bijna 1.100 stemmen, 4,5 procent van de kiezers. Dat is het hoogste aandeel van alle gemeenten in Gelderland. Vertaald naar de gemeenteraad zou dat zeker 1 zetel opleveren. Ook in Culemborg (4,2 procent) komt er waarschijnlijk een lokale afdeling van DENK.

66 pagina's

Demirel wil zelf de partij in Tiel gaan vertegenwoordigen. ,,Ik ben bereid daar alles voor te doen en zal deze functie met eer dragen", zegt hij. De politicus heeft zich nog niet verdiept in wat de partij lokaal gaat brengen. ,,We hebben een programma van 66 pagina's waarin mensen zich gehoord voelen. Zo willen we lokaal ook gehoor geven aan wat mensen willen, en luisteren waar de pijn zit."

Politieke landschap

Met de afgelopen verkiezingen als graadmeter, ziet het politieke landschap in Tiel er na de komende gemeenteraadsverkiezingen heel anders uit. De Tielse coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA, bij de landelijke verkiezingen in 2012 nog goed voor 69 procent van de kiezers, hebben door het grote verlies van de PvdA geen meerderheid meer (48 procent). De PVV staat met afstand op de tweede plek en GroenLinks, DENK, 50 Plus, D66 en CDA zitten in de lift.

Zetelverdeling

Mochten de Tielenaren vorige week de partijen voor de Tielse gemeenteraad gekozen hebben, dan gaat de VVD ruim aan kop met 7 zetels. De PVV zou 5 zetels halen. D66, CDA en de SP komen op 3 zetels. GroenLinks en de PvdA op 2. DENK en 50 Plus komen met deze stemverhoudingen ieder op 1 zetel.