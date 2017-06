Duizenden bezoekers genieten van de zon en bootjes bij Tiel Maritiem

De bezoekers konden onder andere meevaren op een RIB-boot, die met een snelheid van negentig kilometer per uur over de Waal scheurde. Verder konden ze kanovaren, zeilen of speciale kraampjes afstruinen. Ieder uur vertrokken de Waalschokker Neeltje Jans en de 'Koninklijke' Piet Hein vanaf het speciaal voor Tiel Maritiem aangelegde ponton.

Succes

Volgens de organisatie was het evenement een groot succes. Hoeveel bezoekers er precies waren, is niet bekend. Maar volgens organisatielid Mike Blom was het drukker dan de topeditie van twee jaar geleden, doen er tienduizenden mensen op af kwamen. „Het weer is natuurlijk top, dat helpt gigantisch mee’’, aldus organisatielid Mike Blom. Dat heb je niet zelf in de hand. Maar we zijn ook wat omvangrijker geworden, met meer kraampjes en meer boten. We hebben twee feestavonden. Maar het kan nog groeien in de komende jaren.”