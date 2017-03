FruitRijk mikt op 350.000 kooplustige bezoekers

FruitRijk wordt geen educatief themapark, zoals eerder het plan was. Verwacht wordt dat dat te weinig bezoekers zou trekken. Er zal geld verdiend moeten worden met de verkoop van streekproducten uit Rivierenland, met fruit als troefkaart.

Onderzoek

Richard de Bruin, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, onthulde woensdagmiddag bij FruitDelta Rivierenland in Tiel de voorlopige resultaten van het concept-haalbaarheidsonderzoek.

FruitRijk moet en kan, zo leert het onderzoek, gaan draaien op de bestedingen van al die bezoekers. Er moet 7,5 miljoen euro omzet gehaald worden via horeca en met de verkoop van een groot scala aan verse streekproducten. Ook worden er ter plekke koffiebonen gebrand en jams en bonbons gemaakt.

Aantrekkelijk

Het terrein wordt aantrekkelijk landelijk ingericht: er komen speelattributen voor kinderen en er wordt een serie aan evenementen opgezet. In Duitsland is zo'n concept al succesvol. Volgens de Tielse wethouder Laurens Verspuij heeft Rivierenland, in kleinere vorm, al iets dergelijks: ,,Ik zie het als een soort Mariënwaerdt-plus.'' Het Beesdse landgoed Mariënwaerdt praat ook met interesse mee, voegde De Bruin hieraan toe.