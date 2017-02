Loket dyslexie stopt wildgroei verklaringen

Basisscholen in zes gemeenten in de Betuwe waaronder Tiel en Culemborg moeten sinds een jaar langs een loket voordat ze een leerling mogen laten testen op dyslexie. Specialisten beslissen of een kind dat grote moeite heeft met lezen en spellen in aanmerking komt voor een test op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).