Man die klagende Tielse 'wakker hield' is overleden

'Het spijt ons dat we u wakker hebben gemaakt om iemands leven te redden'

12 maart TIEL - Een Facebookreactie onder het bericht van een reanimatie is de politie in Tiel in het verkeerde keelgat geschoten. Terwijl agenten in de nacht van zaterdag op zondag onderweg waren naar een reanimatie, vraagt iemand zich op de Facebookpagina van de politie af waarom er om 03.00 uur 's nachts met sirene gereden moet worden.