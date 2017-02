Mannen overvallen door drietal in tiel

De slachtoffers werden na het uitgaan tegen een hek aangeduwd en bedreigd met waarschijnlijk een mes. Een van de mannen werd ook in het gezicht geslagen door een dader die ook drugs eiste. De daders eisten geld en leken onder invloed van drugs te zijn. Het drietal is er vandoor gegaan met de bankpassen van de slachtoffers.

Die pasjes zijn even later teruggevonden door agenten. Het is nog onduidelijk of hier ook geld mee is opgenomen. Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan van de overval bij de politie. De politie doet onderzoek.