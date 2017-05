Onderzoek naar misstanden Thomashuis Tiel

Het zou om een derde van de totale gelden gaan, blijkt uit cijfers waar EenVandaag inzage in heeft gekregen. Inmiddels is het ondernemersechtpaar weg en staat er een interim-managersechtpaar aan het roer. Gerard Meijer en zijn vrouw Hilda werden gevraagd toen het vorige koppel plotseling weg was. Zij zitten er sinds maandag 13 maart. Volgens hem is de rust inmiddels weergekeerd. ,,We zijn in gesprek gegaan met ouders, de bewoners hebben nu weer een lach op hun gezicht.’’