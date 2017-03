Overlast van daklozen stijgt fors in Doetinchem en Tiel

DOETINCHEM - De overlast door daklozen is in Doetinchem vorig jaar explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers die databureau LocalFocus heeft opgevraagd bij de politie. Kreeg de politie in 2015 nog 56 meldingen van overlast, vorig jaar waren dat er 162, bijna driemaal zoveel.

Een verklaring voor de plotselinge toename van het aantal meldingen is niet makkelijk te geven. Volgens Daantje Daniëls, Hoofd Zorg van Iriszorg, is juist in Doetinchem de opvang voor daklozen de laatste jaren uitgebreid. De gemeente heeft meer geld beschikbaar gesteld en er zijn meer plekken. ,, Doetinchem doet dat heel goed’’, zegt ze.

Grote schulden

Omdat de politiecijfers niet vertellen in welke wijken van Doetinchem de meeste overlast wordt ervaren en of er misschien in bepaalde maanden meer is geklaagd, kan Iriszorg niet duiden waar de toename van de overlastmeldingen door komt. ,,Ik adviseer de gemeente wel om hier goed onderzoek naar te doen’’, aldus Daniëls. ,,Het maakt mij ook nieuwsgierig. Wat ik wel kan zien is dat de problematiek verzwaart. Mensen zijn langduriger dakloos, hebben vaak grote schulden en er speelt vaker alcohol- en drugsproblematiek. Ook het aantal incidenten bij de opvang neemt toe: mensen die boos zijn, dreigend of overlast veroorzaken. Vaak onder invloed van drugs of drank.’’

Ook de gemeente Doetinchem kan geen verklaring geven. De medewerker die daar meer van weet is deze week niet aanwezig.

Tiel

Naast Doetinchem steeg ook in Tiel steeg het aantal meldingen van overlast door daklozen fors. In 2015 werd 41 maal met de politie gebeld, in 2016 was dat gestegen naar 99. Ook voor die toename kan Iriszorg geen oorzaak vinden. Al is dezelfde verzwaring van problematiek te zien als in Doetinchem. Daniëls: ,,In Tiel is alleen dagopvang. Het aantal plekken is daar constant gebleven. Wel is er een groep mensen die structureel in die dagopvang verblijft.’’

De gemeente Tiel kon vrijdag niet reageren.

Meer geklaagd

In overige Gelderse steden is de toename minder fors. Ook in Arnhem is het aantal meldingen over daklozen toegenomen. Van 16 overlastmeldingen per 10.000 inwoners in 2015 naar ruim 20 vorig jaar. De Gelderse hoofdstad is echter geen uitzondering in het rijtje middelgrote steden of in de landelijke trend. In heel Nederland is in 2016 meer geklaagd over daklozen.

Doetinchem stijgt daar met 28,5 meldingen per 10.000 inwoners in 2016 plots ver bovenuit en staat landelijk op plek 13. Ook in Tiel is de stijging forser en werd in 2016 relatief meer geklaagd dan in Arnhem.

Studentensteden

Nijmegen heeft naast overlast door daklozen nog een ander probleem, vertellen de cijfers: openbaar dronkenschap. Dat manifesteert zich volgens de politie vooral in badplaatsen aan de Noordzee, gevolgd door studentensteden. De overlast is in 2015 en 2016 redelijk gelijk gebleven. Nijmegen staat landelijk op plek 13, na studentensteden Leiden en Groningen.

In alle Gelderse steden is daarnaast de overlast door drugs en alcohol, of problemen die daarmee samenhangen, groot. Landelijk steeg het aantal meldingen daarvan met 15 procent.