Plan: tweede middelbare school inTiel

TIEL - Er zijn vergevorderde plannen voor een tweede middelbare school in Tiel. Adjunct-directeur Minke Knol van het Kalsbeek College in Woerden wil september volgend jaar het Erasmus College Tiel beginnen.

Het wordt een humanistische school voor mavo, havo en vwo, met klassen van maximaal 21 leerlingen. Maart dit jaar schrijft ze besturen van middelbare scholen in de wijdere regio aan of het Erasmus College daaronder kan vallen. In dat geval kan ze volgend jaar september starten. Ook met het katholiek basisonderwijs in Tiel zoekt ze contact. Lukt het niet onder een stichting te vallen, dan doet ze een eigen aanvraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is een procedure die vaak meer tijd in beslag neemt.

Wenselijk

Het besluit volgt na een onderzoek dat Knol vorig jaar deed bij de Universiteit Tilburg of een tweede middelbare school in Tiel wenselijk en nodig is. Knol was zelf in het verleden afdelingsleider aan RSG Lingecollege en ging er september vorig jaar weg. „Ik had andere opvattingen over hoe je onderwijs moet inrichten." Hoewel Tiel maar één middelbare school kent, gaan niet alle leerlingen erheen. "Zo'n 500 gaan buiten Tiel naar school.”