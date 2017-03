Politie Rivierenland noemt 2016 een topjaar

TIEL - Een kwart minder woninginbraken, veel minder geweldsincidenten, fors minder fietsendiefstallen. De teamchefs Elise Meier en Erik Bomhof van team De Waarden zijn content over de jaarcijfers van 2016: ,,Voor ons was het een topjaar.’’

Landelijk is afgesproken dat veel tijd wordt besteed aan de aanpak van zogenoemde High Impact Crimes als woninginbraak, overvallen en geweld - delicten die veel impact hebben op de slachtoffers. De daling van het aantal woninginbraken van 850 naar 641 is vooral te danken aan controle op de snelwegen. Met regelmaat worden op wegen in Rivierenland gezocht naar mensen van wie bekend is dat ze hun geld verdienen met het plegen van inbraken.

Horecateams

Het aantal diefstallen uit auto's is ruim 10 procent gedaald. Wel heeft de politie te maken gehad met een paar pieken van diefstallen van onderdelen als airbags en navigatiesystemen. De daling van geweldsdelicten - openlijk geweld min 40 procent, bedreiging min 9 procent, mishandeling min 3 procent - is volgens Meijer met name te danken aan de inzet van de horecateams. ,,Die hebben het uitgaansgeweld fors doen dalen. En dat is in de cijfers terug te zien.’’

Lokfietsen

De inzet van lokfietsen heeft ervoor gezorgd dat er beduidend minder fietsen zijn gestolen: 1.132 in 2015 tegen 745 vorig jaar. Dat is een daling van 34 procent.

Fanatiek

Alleen het aantal winkeldiefstallen is iets toegenomen, maar volgens Bomhof is daar een goede reden voor te geven. ,,Een van de Tielse supermarkten heeft een beveiliger aangesteld die erg fanatiek is. In zijn eentje zorgt hij ervoor dat heel wat meer winkeldieven in de kraag worden gegrepen en aan ons worden overgedragen.’’