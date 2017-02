Politie wil meer buurtonderzoek via Burgernet

TIEL - De politie gaat bij woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldplegingen vaker gebruik maken van Burgernet. De stijging van woninginbraken en het teruglopen van de heterdaadcijfers is een belangrijke reden meer digitaal buurtonderzoek te doen, meldt het Jaarverslag over Burgernet in Gelderland-Zuid over 2016.

'De alertheid en betrokkenheid worden vergroot en dragen bij aan de heterdaadkracht', meldt het jaarverslag. Hoewel soms niet meetbaar komt burgerparticipatie de veiligheid in de wijk ten goede, denkt de politie.

Burgernetmail

Met name Burgernetmail, waarbij burgers dus per mail wordt gevraagd om tips, leent zich hiervoor bij uitstek, denkt de politie. Politieteams kunnen op die manier een digitaal buurtonderzoek instellen en burgers informeren over een woninginbraak in hun nabijheid.

In 2016 werd in heel Gelderland-Zuid al meer dan duizend keer een bericht verspreid via Burgernetmail. Daarbij ging het om preventieve berichten, nieuwsbrieven en getuigenoproepen. Hoe vaak het wordt gebruikt, is afhankelijk van het politieteam. Zo zet het team Veluwe Vallei Noord Burgernetmail in bij vrijwel alle woninginbraken,, bij andere teams wordt het soms nog maar amper gebruikt.

Tips

Hoe vaak het tips oplevert, is niet bekend. Bij Burgernetberichten via de telefoon levert het in de 7 procent van de gevallen de cruciale tip op die leidt tot de aanhouding van een verdachte of het terugvinden van een vermiste.