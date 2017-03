Racoon, Di-Rect en Jonna Fraser op Appelpop

Met Racoon heeft Appelpop een van de grote publiekstrekkers in huis. De band scoorde grote hits als Feel Like Flying, Laugh About It, Oceaan en No Mercy. Van de band is een nieuwe plaat op komst. En dat ze die op Appelpop laten horen, is niet verwonderlijk; de Zeeuwen komen voor de achtste keer naar het festival.



Ook Di-Rect komt terug. De Haagse band draait al ruim 15 jaar mee en onderging een metamorfose toen in 2009 Marcel Veenendaal als zanger de microfoon overnam van Tim Akkerman. Di-Rect is een rockband die zichzelf steeds blijft vernieuwen. Dat gebeurde vorig jaar ook met Fired Up, een mini-album met vier groovy rocksongs. Later dit jaar verschijnt het nieuwe album Rolling With The Punches.



Rapper Jonna Fraser onderscheidt zich met een bijzonder stemgeluid én door Nederlandstalige rap te combineren met een soulvol geluid op een dancehallbeat met tropische klanken. Hij had solo al succes, maar ook samen met Broederliefde en Ronnie Flex.