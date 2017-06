Shirt met gif besmette patiënt gaat rigoureus in tweeën

videoTIEL - Een man komt in aanraking met landbouwgif en meldt zich in het ziekenhuis Rivierenland. Verpleegkundigen met gasmaskers en in beschermende pakken knippen prompt zijn kleren kapot.

Volledig scherm Bijscholing in het behandelen van slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen in Ziekenhuis Rivierenland. © William Hoogteyling

De oefening is begonnen.

Even daarvoor hebben ze allemaal goed gekeken naar de instructeur die rustig en duidelijk sprak met het slachtoffer dat zich bij de sluis voor ambulances gemeld had. ,,Stop even. Ik ga u helpen. U bent ziek van het materiaal dat op u zit’’, zegt Bart Goorts met luide stem.

Specialist

De medewerker van Hazmeds, een bedrijf dat gespecialiseerd is in hoe te handelen bij incidenten met gevaarlijke stoffen, draait zich om naar de verpleegkundigen van ziekenhuis Rivierenland. ,,Ik laat hem nu in deze zak stappen en vraag hem om al zijn sieraden af te doen.’’

Quote Stop even. Ik ga u helpen. U bent ziek van het materiaal dat op u zit Bart Goorts, medewerker Hazmeds

Rol

Hij kijkt het LOTUS-slachtoffer (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) recht in de ogen en houdt een plastic zakje met rits open. ,,Doet u hier uw horloge, ketting en de ringen maar in.’’ Theo Kingma zit helemaal in zijn rol. De man uit Rosmalen krabt zich op de borst, laat zwijgend zijn kostbaarheden in het zakje glijden en aarzelt even als Goorts ook om zijn mobiel en portemonnee met ID vraagt.

Het uitkleden gebeurt rigoureus. Goorts knipt met een flinke schaar de achterkant van het T-shirt in tweeën. Als een vodje dwarrelt het kledingstuk langs de benen van Kingma in de zak.

Volledig scherm Theo Kingma stapt op aanwijzingen van Bart Goorts in de plastic zak. Even later gaat de schaar in zijn t-shirt. © William Hoogteyling

Onderbroek

,,Je wilt niet dat hij het over zijn hoofd uittrekt’’, antwoordt iemand op de vraag van de instructeur waarom hij de schaar ter hand heeft genomen. ,,Juist’’, zegt Goorts tevreden. Een paar minuten later zit Kingma in zijn onderbroek voor hem in een douchestoel. De 'patiënt' krijgt een spons in de handen gedrukt. Uitbundig doet de 'coach' met een eigen spons voor hoe en waar er gewassen moet worden. ,,Altijd van boven naar beneden", doceert Goorts. ,,Wat doen we bij iemand met lange haren’’, vraagt hij aan de de 'klas'. ,,Ook knippen’’, roept er een jolig.

Wassen

Het volgende moment is iedereen weer geconcentreerd. Het wassen gebeurt minutieus. In de oren, achter de oren. In de plooien van de ellebogen. Tussen de vingers. Onder de nagels. Met een draaiende beweging in de handpalmen. Normaal ook tussen de billen. ,,De plek waar de zon nooit schijnt’’, gooit Goorts er ook een grapje tegenaan. ,,Dat doen we nu maar niet.’’

Kingma wordt nagespoeld met de doucheslang en keert even later terug in een overal en een met landbouwgif besmeurd gezicht. Verpleegkundigen nemen in beschermende pakken de rol van Goorts over en dan begint het hele stuk van voren af aan. Omdat we uitlopen, wordt de oefening met de liggende patiënt (een pop in dit geval) overgeslagen. ,,Die hebben we naar de Radboud in Nijmegen gestuurd’’, doelt Goorts op het enige andere ziekenhuis in de regio Gelderland Zuid waar een ontsmettingsruimte is.

Quote Jullie hebben gestructureerd en rustig gewerkt. ,Alleen dit plekje hebben jullie overgeslagen Bart Goorts, Hazmeds

Tijdens de evaluatie is hij tevreden over de oefening. ,,Jullie hebben gestructureerd en rustig gewerkt", complimenteert de man van Hazmeds 'zijn' cursisten. ,,Alleen dit plekje hebben jullie overgeslagen", zegt hij wijzend naar Kingma, die zich al heeft omgekleed.

In het schijnsel van de UV zaklantaarn licht een klein deel van de oorschelp fel groen op. Helemaal schoon is hij dus niet, maar tot opluchting van Kingma houdt Goorts de schaar op zak.