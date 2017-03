'Snelheden A15 in Rivierenland heel verwarrend'

TIEL - De A15 in Rivierenland is heel verwarrend geworden voor automobilisten nu er verschillende snelheden gereden mogen worden. Dat zegt voorzitter Marcel Melissen van de regionale stuurgroep A15, die Rijkswaterstaat hierop wil aanspreken.

Binnenkort wordt tijdens een portefeuillehoudersvergadering in de Regio Rivierenland besproken hoe er gereageerd zal worden naar Rijkswaterstaat. Het steekt Melissen, tevens wethouder in Tiel, dat de regiogemeenten niet actief zijn betrokken bij de besluitvorming rond de A15 in Rivierenland. ,,We willen niet ergens in de Staatscourant hoeven lezen dat de snelheid omhoog gaat."

Gevaarlijk

Daarnaast vindt hij het 'zeer verwarrend voor de automobilist', omdat er op een deel van de weg overdag maximaal 120 kilometer per uur gereden mag worden en op een deel altijd 130. Rond Tiel is de verhoging van de maximumsnelheid uitgesteld tot eind 2018, omdat daar nog werkzaamheden zijn gepland.

In de richting Nijmegen mag vanaf Echteld 130 gereden worden. ,,Eerst mag je 130, dan weer 120, dan weer 130, en dat terwijl we toch al jaren aangeven dat men de A15 gevaarlijk vindt", zegt Melissen. ,,Als ze in gesprek waren gegaan met ons, hadden we kunnen aangeven dat het misschien niet zo verstandig is om met twee snelheden te werken, maar dat het beter is om te wachten tot het hele traject 130 wordt. Maar Rijkswaterstaat kijkt naar twee dingen: de geluidsnormen en de veiligheid. Volgens Veilig Verkeer Nederland wordt de veiligheid minimaal aangetast.’’

Een stelling die Melissen niet deelt.

Lobby