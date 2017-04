Streekmuseum verwacht duizenden bezoekers extra door Romeinse schatten

De posters voor de tentoonstelling Topstukken uit de schatkamer van de Betuwe zijn al klaar. ,,Tiel staat nu volop in de belangstelling’’, zegt directeur Alexandra van Steen. ,,Maar dat moet je ook waarmaken. We zijn willen daarom een grotere afdeling voor archeologie maken.’’



Normaal gesproken heeft het museum jaarlijks circa 15.000 bezoekers. Van Steen verwacht zeker 5.000 mensen extra te trekken.



Buit

Van Steen meldde zich in een vroeg stadium bij de archeologische opgravingen, om de buit veilig te stellen. Archeologische vondsten zijn van de provincie, waar ze in het depot verdwijnen. Vaak gaan de echt mooie dingen snel naar grote musea. ,,Als het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) sneller is, pies je naast het potje’’, zegt ze. ,,Gelukkig komt er meer besef dat het belangrijk is de stukken met de bevolking te delen waar ze gevonden zijn. Het zorgt voor een opleving in de belangstelling. Zo komen kinderen die in de buurt gezocht hebben hun vondsten laten zien in het museum.’’



3D-print

De mooie spulletjes permanent voor Tiel bewaren zit er niet in. Van Steen: ,,Ik weet bijna zeker dat het RMO het unieke balsamarium in de vaste collectie wil hebben. We maken daarom een 3D print van dit bronzen zalfpotje. Dat heeft ook een voordeel: je kunt deze rustig uit de vitrine halen en van alle kanten bekijken.’’