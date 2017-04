TEC: 'Gedrag supporters Spakenburg bij de beesten af'

,,Bij de beesten af zoals de supporters van Spakenburg zich gedroegen’’, zegt Pieter van den Burg. Het stoort de voorzitter van TEC dat hij er met zijn bestuur en de beveiligers (10 man inclusief 4 stewards) alleen voor stond. ,,Tijdens de vechtpartij heb ik niemand van Spakenburg gezien. Ook nu hebben we nog steeds niets van ze gehoord. In de aanloop naar de wedstrijd was overleggen al moeilijk. We hadden de risico's hoog ingeschaald gezien de eerdere incidenten met supporters van Spakenburg bij uitwedstrijden, maar op vragen als hoe laat we de bussen konden verwachten, hoeveel stewards er meekwamen. We hoorden dagenlang niets.’’



Uitgescholden

Volgens Willem de Graaf waren er 150 supporters die begeleid werden door zes stewards. ,,Dat hebben we Timo Reessink van de KNVB vrijdag gemeld’’, zegt de PR-man van Spakenburg. Op zijn beurt betoogt De Graaf dat supporters van TEC het vuurtje opgestookt hadden. ,,Vraag maar aan onze wedstrijdsecretaris. Toen die in het clubhuis iets te eten wilde gaan halen, kreeg ze te horen: 'hé viswijf, we verkopen hier geen vissticks.’’