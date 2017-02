Tiel wil andere club in wijkgebouw Bomenbuurt

Onderhoud

Pril stadium

In de Bomenbuurt is wel behoefte aan activiteiten, met name voor jongeren en ouderen. De nieuwe stichting Wandelend Tiel-Oost wil deze wel organiseren. Een woordvoerder laat weten dat deze plannen nog in een erg pril stadium zijn. Wandellust wil niet op de kwestie reageren, volgens een woordvoerder is het allemaal nog in beraad en is het nog niet duidelijk wat er moet gebeuren.