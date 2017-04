Tiels pleegkind wil lotgenoten seksueel misbruik verenigen

In de nasleep van de commissie Samson, die misbruik in de jeugdzorg onderzocht, kreeg Dominique een schadevergoeding van 15.000 euro. De commissie concludeerde in 2012 dat de overheid en Jeugdzorg tekort zijn geschoten in het bieden van een veilige omgeving. Er kwamen twee regelingen voor schadevergoeding, de indieningstermijn sloot vorige maand. De Tielse vindt dat er te weinig gebeurt om de duizenden slachtoffers echt te helpen.