Tielse marktkoopman bestolen van ruim 300 paar schoenen

Tiel wil andere club in wijkgebouw Bomenbuurt

22 februari TIEL - Wandelsportvereniging Wandellust in Tiel is volgens het stadsbestuur niet de juiste partij om het wijkgebouw in de bomenbuurt in Tiel-Oost te beheren. Een nieuwe club moet dit gaan doen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders.