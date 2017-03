Tielse politie haalt weer drugsdealer van straat

Voor het eerst in jaren weer meer verdachten in Tiel

30 maart TIEL/ARNHEM - Het aantal geregistreerde verdachten van een misdrijf is het afgelopen jaar in Tiel weer toegenomen. De Betuwse stad gaat daarmee voor het eerst in jaren in tegen de landelijke en ook de Gelderse trend. Daalde dat aantal verdachten in heel Gelderland met 6 procent ten opzichte van 2015, in Tiel nam het aantal toe met 12 procent.