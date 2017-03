Toerisme Rivierenland groeit weer

Toen Hotel Apollo in Zaltbommel enkele jaren geleden de deuren sloot werden overnachtingsmogelijkheden in de regio schaars. Nu in Zaltbommel Hotel van der Valk haar deuren heeft geopend en Van der Valk in Tiel een ingrijpende facelift en uitbreiding heeft ondergaan gaat het goed. Precieze cijfers zijn er nog niet, maar de groei is fors, weet Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland. Directeur Richard de Bruin: ,,En er zijn concrete plannen voor hotels bij Mariënwaerdt in Beesd en bij Nationaal Fruitpark in Ochten.’’