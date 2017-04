Voedselbank Tiel voor veel inwoners Neder-Betuwe te ver weg

Actie

Uitgiftepunten

De voedselbank Rivierenland heeft vier uitgiftepunten. Naast Tiel worden er pakketten uitgedeeld in Geldermalsen, Culemborg en Beneden-Leeuwen. De organisatie deelt wekelijks vele tientallen pakketten uit aan inwoners die financieel veel moeite hebben het hoofd boven water te houden.

Een van de regels is dat een volwassene niet meer dan 180 euro per maand als leefgeld heeft, een bedrag dat wordt vermeerderd met 70 euro per gezinslid. Omdat het voedselpakket nadrukkelijk wordt gezien als tijdelijke hulp, wordt minstens een keer per vier maanden gekeken of er iets is veranderd in het leven van de cliënt waardoor hij of zij zonder het pakket zou kunnen.