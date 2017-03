Voor het eerst in jaren weer meer verdachten in Tiel

In Tiel daalde, net als elders, het aantal verdachten de afgelopen jaren maar met die trend is in 2016 gebroken. Hoewel dat in nog twaalf Gelderse gemeenten gebeurde springt Tiel in het oog. De stad scoort relatief hoog in het aantal. Met 560 verdachten van een misdrijf heeft de stad er 154 per 10.000 inwoners. In Gelderland scoort alleen Arnhem met 167 hoger. Landelijk staat Tiel op plek 9, tussen de grote steden.



In Nijmegen steeg het aantal verdachten in 2016 licht ten opzichte van 2015, maar de Waalstad heeft nog steeds 122 verdachten per 10.000 inwoners.



In het verspreidingsgebied van deze krant springt ook Grave er uit in de cijfers. In 2016 werden daar 120 mensen verdacht van een misdrijf, 106 per 10.000 inwoners.