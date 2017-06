Zwemmen in de Waal was de afgelopen dagen levensgevaarlijk

Gisteren verdween een 13-jarige jongen tijdens het zwemmen in de Waal bij Tiel. Zijn lichaam werd 's avonds gevonden door hulpverleners. Eerder die week verdronken een 37-jarige man uit Griekenland en een 51-jarige Pool in de Waal. De Griek, die bij Andelst aan het zwemmen was, werd nabij Wamel teruggevonden. Het lichaam dat bij de sluit in Rossum werd gevonden, is vermoedelijk van de 51-jarige Pool. Hij was gaan zwemmen ter hoogte van Oosterhout. Gevaarlijk Waarom is het zwemmen in een rivier gevaarlijk? ,,Bij laagwater kom je als zwemmer automatisch dichter bij de vaargeul’’, legt Sandra van der Zweep van Rijkswaterstaat, uit. ,,Dan is de kans groter dat je wordt meegezogen. Bovendien kan het plots erg diep worden, dan wordt het water kouder en kun je kramp krijgen. Dat kan je fataal worden.’’

Verboden

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden: in vaargeulen, in de buurt van aanmeerplaatsen van schepen, bij een brug, sluis, stuw of ballenlijn, bij veerponten en bij havens. Wie hier toch gaat zwemmen, of van een brug het water in springt, riskeert een boete van 140 euro.

Kleine kinderen

Rijkswaterstaat waarschuwt elk jaar dat zwemmen in de rivieren levensgevaarlijk is. Ook nu weer wijst de overheidsdienst prominent op haar website op de gevaren. ,,Nu juni zo warm is, is het gevaarlijke zwemseizoen al eerder begonnen’’, zegt Van der Zweep. ,,Normaal beginnen we in juli met waarschuwen, maar nu hebben we de voorlichtingscampagne eerder opgetuigd. We begrijpen echt wel dat zo'n rivier heel aantrekkelijk is, en veel mensen denken ook dat er gewoon in gezwommen kan worden, maar: doe het niet.’’



Schijnveiligheid

Waarschuwingsborden plaatsen langs het water is volgens Van der Zweep onbegonnen werk. ,,We hebben zo ongelooflijk veel rivieren. Bovendien, als er ergens geen bord staat, dan denken mensen dat ze daar wel kunnen zwemmen. Dat zou alleen maar schijnveiligheid creëren.’’



Gemiddeld zijn er in Gelderland elke zomer 10 grote incidenten met rivierzwemmers of brugspringers, weet de Rijkswaterstaat-medewerker. ,,Ook met dodelijke afloop.’’ De teller staat nu dus al op drie doden.