Zwemmer in de problemen bij Tiel

Auto over de kop op A15: bestuurder gewond, hond ongedeerd

25 mei TIEL/ WADENOIJEN - Op de A15 ter hoogte van Tiel-West is donderdagavond een auto op de kop beland. De bestuurder van het voertuig is naar het ziekenhuis gebracht, een hond die ook in de auto zat is ongedeerd gebleven.