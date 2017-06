Andrew Talansky terug in de Tour

Talansky reed de Tour drie keer, waarbij hij een keer als tiende (2013) en als elfde (2015) finishte. Vorig jaar bleef hij wegens blessures en privéproblemen thuis. In het najaar sloot hij de Ronde van Spanje af als vijfde.



Eerder meldde de ploeg al dat de Nederlander Dylan van Baarle, de Amerikaan Taylor Phinney, de Italiaan Alberto Bettiol, de Australiër Simon Clarke, de Fransman Pierre Rolland en de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin in de Tourselectie zitten.



Van Baarle was er de afgelopen twee jaar al bij. ,,Iedereen in de wereld kent deze wedstrijd. Het is een eer om er weer bij te zijn'', aldus de 25-jarige renner uit Zoetermeer. De Tour begint op 1 juli in Düsseldorf.