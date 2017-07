Bekijk hier hoe Kittel naar de zege sprint

Marcel Kittel heeft vandaag de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De renner van Quick-Step was de snelste in de massaspurt na een rit over ruim 200 kilometer die begon op Duitse bodem en eindigde in het Waalse Luik. Dylan Groenewegen van LottoNL-Jumbo eindigde als vijfde.