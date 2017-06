Belgisch kampioen Naesen voert driekleur door in fiets

Nationaal wielerkampioen Ramon Sinkeldam moet het doen met een summiere Nederlandse driekleur op zijn teamshirt, de Belgische kampioen Oliver Naesen pakt wel uit na zijn zege van zondag. Bij de Ronde van Frankrijk zal hij in de Belgische trui en op een speciale fiets in de Belgische kleuren zwart, geel en rood rondrijden.

Studio Brussel belde vandaag met de coureur van AG2R. De Belg, die niet op zijn mondje is gevallen, vertelde ronduit over hoeveel zin hij heeft in de Tour. ,,De fiets zal waarschijnlijk nog niet klaar zijn bij de 'Grand Depart' in Düsseldorf maar het komt in orde", zei Naesen over het gereedmaken van de racefiets.

Zondag ging Naesen zijn Belgische titel vieren in café 't Zolderken in Berlare. ,,Ik stond daar nog in mijn koerskledij. Ik had nog niet eens gedoucht. Het werd steeds kouder en ik solliciteerde naar een keelontsteking dus ben verstandig naar huis gegaan", flapte de 26-jarige Belg er nog uit op de Brusselse radio. ,,Gelukkig maar dat ik ben gegaan anders had ik daar nu gestaan."