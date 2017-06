De erfenis van 'Snelle' Jelle Nijdam

Drie decennia na dato staat de zege in Berlijn Nijdam nog helder voor de geest. ,,Ik had dat jaar overal al prologen gewonnen, dus ik was de grote favoriet. Ik kon eigenlijk niet verliezen, dat wist ik zelf ook. Bovendien was het parcours perfect voor mij. Zo vlak als een biljartlaken. Het kon niet mis gaan.”



Toch liep het niet helemaal zoals Nijdam gepland had. ,,Het was in die tijd zo dat voor elke tijdrit de vraag zich opwierp of je met één of met twee dicht wielen moest starten. Ik weet niet eens meer wat we gekozen hebben, wel dat we heel lang getwijfeld hebben.”