De Tourstart in Düsseldorf. Da's om de hoek!

DÜSSELDORF - Het belooft zaterdag druk te worden op de Deutsche autobahn en in de trein van Arnhem naar Düsseldorf. Met de start van de Tour de France in de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen krijgen Gelderlanders opnieuw een mooie kans om een grote wielerronde bij te wonen.

Düsseldorf. Da's toch nog wel een stukkie rijden?

Dat valt reuze mee. Vanuit Doetinchem en Nijmegen ben je er met de auto binnen anderhalf uur. Oké, inwoners van Tiel en Wageningen hebben dik 150 kilometer voor de boeg, maar met wat gespeculeer over het deelnemersveld en de Hollandse inbreng ben je er zo. Natuurlijk kun je ook met de trein vanuit bijvoorbeeld Arnhem of Zevenaar. Of je regelt een busje, zoals het wielercafé Parijs Is Nog Ver in Doetinchem heeft gedaan.

Waar kan ik parkeren als ik met de auto ga?

In de buurt van de start (Stockumer Kirchstrasse) en de finish (Rotterdammer Strasse) zijn veel parkeergelegenheden. Kun je meteen een kijkje nemen bij de teambussen en de renners. Die staan bij het Congres Center Düsseldorf.

Hoe laat is de tijdrit en is het rondje de moeite waard?

De eerste renner laat om 15.15 uur de pedalen draaien, de laatste gaat om 18.32 uur van het startpodium. De tijdrit is 14 kilometer lang, waarvan zo'n 10 kilometer langs de Rijn voert. Het parcours is zo goed als vlak en kent veelal brede wegen. Verwacht dus geen venijnige klimmetjes of moeilijke bochten. Het zal hard gaan.

Waar moet ik gaan staan?

Bij de Oberkasseler Brücke en Rheinkniebrücke - waar de renners de rivier oversteken - kun je mooie plaatjes schieten. Of steek een van de bruggen over en strijk neer in park Rheinwiesen, waar de bierkranen ongetwijfeld open zullen staan. Je kunt ook eerst een poos ergens in de Alstadt vertoeven en van daaruit naar de Heinrich Heine-Alle of Königsallee lopen. Dit zijn brede straten met, speciaal voor de vrouwen, dure winkels.

Wat moet ik aantrekken?

Een poncho. De kans dat het regent is namelijk erg groot. Best aardig voor de wedstrijd, maar niet als je met je biertje ergens relaxed langs het parcours wil staan. Laat de korte broek dus maar thuis.