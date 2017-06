Dit is het Tourteam van Hennie Kuiper

,,Froome heeft de Tour al drie keer gewonnen, maar hij lijkt minder onaantastbaar dan voorheen. Hij is voor mij nog steeds de topfavoriet, maar vlak Porte niet uit! Aru is wat mij betreft ook een kanshebber. Valverde heeft een fantastisch voorjaar beleefd, maar zal het moeilijk krijgen met beklimmingen die langer zijn dan vijftien kilometer en bergen hoger dan 1.500 meter.’’



Contador blijft een geweldige kampioen, daar moet je altijd rekening mee houden. Bardet, de nummer twee van vorig jaar? Na zijn slechte tijdrit in de Dauphiné, een voorbereidingskoers, heb ik mijn twijfels. Andere mannen die een goed klassement kunnen rijden, zijn Majka en Chaves. Chaves’ teamgenoot Simon Yates is ook een leuke optie: hij is mijn favoriet voor de witte jongerentrui.’’