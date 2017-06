Dit is het Tourteam van Michiel Elijzen

,,Richie Porte heeft de afgelopen jaren altijd een mindere dag gehad in de Tour, waardoor hij in feite kansloos was voor de eindzege. Deze Tour gaat hem dat niet overkomen, hij is erg constant bezig dit wielerjaar. In mijn ogen is Porte dit jaar helemaal klaar om te winnen. In tegenstelling tot Froome en Contador, maar die laatste moet je nooit onderschatten. Dit is misschien wel zijn laatste Tour met kans op een podiumplaats, de eindzege is te hoog gegrepen voor hem. Datzelfde geldt ook voor Pinot, die bovendien ook nog eens geen goede ploeg heeft om hem gedurende drie weken bij te staan. Daarin moet je als ploeg wel ervaring hebben.’’