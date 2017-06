Dit is het Tourteam van Rob Harmeling

,,Froome is de topfavoriet, maar ik verwacht dat Quintana deze Ronde van Frankrijk wint. Ik denk dat Froome zijn laatste Tour al gewonnen heeft. Hij is 32 jaar en zit nu op het punt dat hij nog top is, maar niet meer beter wordt. Vanaf 2018 zie ik hem sowieso geen eindzege meer boeken. Dit jaar kan ie dat nog wel. Naast Quintana en Froome noem ik Porte als kandidaat-winnaar. Hij rijdt in een ploeg met een gouden randje, BMC. Z’n teamgenoot Van Avermaet heeft al veel gewonnen en dat neemt de druk bij Porte weg. Achter het trio topfavorieten heb je een tweede lijn met renners die ver kunnen komen: Contador, Mollema, Bardet, Pinot, Bennett en De Gendt.