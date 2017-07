Froome: Ben alleen wat huid kwijt, maar dat hoort bij wielrennen

Froome raakte door de val op achterstand en moest ook zijn reservefiets aanspreken. Zijn helpers brachten hem terug in het peloton, zodat hij geen tijd verspeelde in het algemeen klassement. Froome staat zesde op 12 seconden van zijn meesterknecht Geraint Thomas, die de gele trui behield. ,,Als het glibberig wordt door de regen, nemen de risico's toe en kan er altijd iets gebeuren. Zeker als het tempo hoog ligt. Een renner voor mij gleed weg en op die snelheid kun je een val niet meer vermijden'', aldus Froome.

Ook Thomas ongedeerd

Ook Thomas was betrokken bij de valpartij, maar ook de Welshman bleef ongedeerd. ,,We lagen in prima positie voorin het peloton en bij een rotonde ging het mis, lag er ineens een aantal renners op het asfalt. Je kunt dan geen kant op'', aldus Thomas, die zich bijzonder trots voelde in het geel. ,,Het was een bijzonder gevoel en de trui gaf me veel moraal. Ik beschouw iedere dag dat ik de trui draag als een bonus.''