Gesink in zijn beste Duits: Richt me volledig op ritzeges

Dat Robert Gesink dit jaar geen ambities heeft voor een goed klassement in de Tour de France wisten we al, maar hij is zeker niet van plan de komende weken anoniem rond te gaan rijden. ,,Ik ga voor ritzeges", zegt hij in zijn beste Duits tijdens de teampresentatie. ,,De bolletjestrui? Wie weet!"