Gesink jaagt op etappes in Tour met steun van Roglic en Van Emden

De Nederlandse wielerploeg mikt in de Tour de France, anders dan voorgaande jaren, op winst in één of meerdere etappes. In de massasprints moet Dylan Groenewegen daarvoor zorgen, in de tijdritten maken Primoz Roglic en vooral Jos van Emden kans op topklasseringen. In de bergen zijn Gesink en Roglic de vooruitgeschoven pionnen.