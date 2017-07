Hard werkende Ten Dam neemt Matthews niets kwalijk

Ten Dam, bezig aan zijn negende Ronde van Frankrijk, voelt zich in ieder geval goed. ,,De afspraak was dat ik vandaag als eerste van onze ploeg op kop zou gaan rijden. Het ging lekker, we hadden het goed onder controle. Ook al met steun van Julien Vermote (Quick-Step) en Juraj Sagan. Toen De Gendt en Calmejane wegreden deed het even zeer, maar ik voelde me goed vandaag.''