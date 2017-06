Kenny van Hummel: vechten tegen de tijdslimiet

De Tour van 2009 stond in het teken van de terugkeer van de toen nog zevenvoudige winnaar Lance Armstrong. Al snel bleek dat het niet boterde met die andere kopman bij Astana: Alberto Contador. De wielerwereld keek uit naar het grote duel tussen The Boss en El Pistolero, dat uiteindelijk in het voordeel van de Spanjaard beslecht werd.



De mannen van Skil Shimano stonden iets minder in de spotlights. Zij kregen een wildcard en stonden met bescheiden ambities aan de start. Skil hoopte dat de snelle Kenny van Hummel misschien wel eens kon verrassen in de sprint. De week ervoor slaagde hij er net niet in om Nederlands kampioen te worden. Met de vorm zat het dus goed.



Kamikaze Kenny rolde als eerste van het startpodium af voor de proloog in Monaco. Hij klopte Yauheni Hoetarovitsj met 26 seconden en werd voorlaatste. In de vlakke etappes komt Van Hummel niet verder dan een zevende plaats. En toen kwamen de bergen.