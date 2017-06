Klassementsrenner Gesink wordt rittenkaper in Tour

'Ik hoor thuis in de Tour'



Hoe is jouw band eigenlijk met de Tour, de meest stressvolle ronde van allemaal?

,,Die is best goed. Ik reed er tweemaal in de top 6.”



Dat is het resultaat, maar nu het gevoel, de beleving.

,,Ik maak de wielersport niet mooier dan die is. Ik wil heel graag de Tour rijden. Dat is het hoogste podium en ik vind dat ik daar thuis hoor. Het is de belangrijkste en de zwaarste ronde, maar het is nooit echt genieten. Genieten komt vaak achteraf. Dan zijn er heel mooie momenten. Op de dag dat ik in de Vuelta de rit won, heb ik geen moment genoten tijdens de koers. Maar als ik nu terugdenk aan de Aubisque, krijg ik wel een warm gevoel.”



Hoe zorg je er gedurende drie weken voor dat je soms toch geniet?

,,Het belangrijkste als sporter is dat je de haatverhouding weghoudt. Bij oudere renners zie ik weleens het chagrijn als het regent, koud is, stressvol, of gevaarlijk. Dan kun je dus beter iets anders gaan doen. Daar heb ik gelukkig nog geen last van. Ik vind het een supermooie sport, haal veel moraal uit mijn frisse start. Hoe het voelt om een rit in de Tour te winnen, weet ik nog niet. Dat hoop ik eind juli te kunnen vertellen. Als het me lukt, plak ik er zo nog een aantal jaar aan vast. Sowieso.”