LeMond: Straf Sagan veel te fors

Planche des Belles Filles: geen mythe, wel scherprechter

7:17 Op Planche des Belles Filles zien we vandaag de eerste clash tussen de favorieten voor de gele trui. De col mag dan pas voor de derde keer in de geschiedenis van de Tour de finishplaats zijn, in 2012 en 2014 had de berg een bepalende rol.