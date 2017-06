Martin rijdt tijdrit op zeldzame fiets

Slechts 21 exemplaren laat Canyon maken van het racemonster. Kosten? 10.000 euro per fiets. Tony Martin rijdt zaterdag namens Katoesja de 14 kilometer lange tijdrit door Düsseldorf op de fiets die ontworpen is in de smaak van Kraftwerk. Een Duitse band niet toevallig afkomstig uit de startplaats van de 104de Tour de France.



De 32-jarige Martin is een van de favorieten voor de eerste gele trui deze Tour de France. De huidige wereldkampioen en Duits kampioen tijdrijden won een ontelbaar aantal tijdritten in zijn leven.



Dit seizoen grossierde Martin in dit onderdeel vooral in tweede plaatsen. In de Dauphiné, de Ronde van Algarve en Ronde van België werd hij afgetroefd door een andere renner.