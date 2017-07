Matthews: Heb iedereen geklopt, op één man na

Hardwerkende Ten Dam neemt Matthews niets kwalijk

19:06 Laurens ten Dam reed vandaag de hele dag hard op kop in dienst van Michael Matthews, zijn ploeggenoot bij Team Sunweb. De derde etappe van de Tour de France was een van de ritten die de Australiër op het lijf geschreven was, maar Matthews moest in de sprint buigen voor Peter Sagan, de wereldkampioen.