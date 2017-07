Nederlands kampioen Sinkeldam volgend jaar in Franse dienst

De carrière van Ramon Sinkeldam (28) raakte deze week in een stroomversnelling. Afgelopen zondag werd hij Nederlands kampioen in Montferland, daarna was er nogal wat te doen over het design van zijn kampioenstrui, en aan het einde van vorige week bereikte hij een akkoord met de Franse wielerploeg Francaise Des Jeux. Hij rijdt volgend jaar dus in Franse dienst – met de optie voor nog een jaar als de sponsor verlengt.