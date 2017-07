Of Cavendish of Veelers valt, maakt de jury veel uit

Zocht Sagan na afloop Cavendish op bij de bus van Dimension Data, de Brit belde vier jaar geleden Veelers op. ,,Hij was via Niki Terpstra aan mijn nummer gekomen. Hij zei te hopen dat het geen zware valpartij voor mij was. Excuses? Nee, Cavendish heeft nooit sorry tegen mij gezegd of zijn verontschuldiging aangeboden.’’ Drie dagen later won hij doodleuk de dertiende etappe.



Dat de Brit nu al in de rol van slachtoffer is neergezet, steekt Veelers. ,,Er is blijkbaar een groot verschil of Cavendish valt of Veelers. En dat terwijl Cavendish zelf bepaald geen lieverdje is’’, zegt de tegenwoordig ploegleider bij Team Sunweb. ,,Ik kan niet tegen oneerlijkheid. Ik vind het oneerlijk dat Sagan uit de Tour moet, omdat de val niet zijn schuld is. De jury moet iedereen gewoon gelijk behandelen. Dat gebeurde naar mijn mening toen niet en nu ook niet. Ook al is het Sagan. De sprint is op een faire manier verlopen, al gingen sommigen renners wel op het randje’’, zegt Veelers onder andere over de actie van ritwinnaar Arnaud Démare. ,,Die week zo ver van zijn lijn af, dat Bouhanni niet aan sprinten toe kwam.’’