Ploeg Sagan reageert morgen op uitsluiting

Sagan werd vanavond uit de Tour gezet nadat hij tijdens de sprint de Brit Mark Cavendish de hekken in had geduwd.

,,We hebben van de UCI nog geen uitleg gekregen. We weten niet waarom de jury deze beslissing heeft genomen en kunnen daarom verder niet veel zeggen. Onze teambaas zal bij de jury om meer informatie gaan vragen. Morgen bij de start komen we dan met een verklaring.''



De zegsman kon niet zeggen of Sagan daarbij zal zijn. De renner was vanavond nog wel in het hotel van zijn ploeg.



Bekijk hieronder de samenvatrting van de bewogen vierde rit.