Porte: Ik denk dat ik dit jaar dichter bij Froome zit

Een grotere kans om de Ronde van Frankrijk te winnen dan dit jaar heeft Richie Porte nog niet gehad. Dat zei de 32-jarige Australiër van BMC donderdag in Düsseldorf, waar het Tourcircus op het omvangrijke jaarbeursterrein is neergestreken.

Porte, anderhalf jaar geleden overgekomen van Team Sky, wordt gezien als de man die Chris Froome van zijn vierde Tourzege kan afhouden. ,,Het is de eerste keer in mijn loopbaan dat er een ploeg volledig rond mij is samengesteld.''

,,Het is een enorme kans voor mij. Ik denk dat ik dit jaar dichter bij Froome zit. Ik heb hem geklopt in de wedstrijden die we tot dusverre allebei hebben gereden, maar dat telt op 1 juli niet. Dan strijden we op een ander niveau.'' Porte eindigde als tweede in het Critérium du Dauphiné, waar Froome vierde werd. De renner uit Tasmanië won er ook de individuele tijdrit, die zijn voormalig ploeggenoot slechts als achtste afsloot. Eerder al was hij de winnaar van de Ronde van Romandië, waar Froome achttiende werd.

Teammanager Jim Ochowicz, die donderdag meldde dat Porte ook volgend seizoen voor BMC rijdt, heeft een topploeg rond zijn kopman verzameld. Daarin zitten onder anderen olympisch kampioen Greg Van Avermaet, nummer twee van de Ronde van Zwitserland Damiano Caruso en voormalig Sky-renner Nicolas Roche.

Porte verloor vorig jaar in de tweede etappe al twee minuten na een lekke band, maar werd alsnog vijfde in het eindklassement. Met slechts drie aankomsten bergop denkt hij dat het controleren van de koers lastiger wordt voor Sky. ,,Het kan een meer open strijd worden. Misschien dat zelfs de tijdrit op de voorlaatste dag beslissend is.'' Bij Sky werd Porte zelfs de te kloppen man genoemd. ,,Ach'', lachte hij dat weg. ,, Binnenskamers zullen ze heus wel denken dat ze de man hebben die de Tour wint.''