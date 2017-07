Sagan: Of ik last heb van druk? Wat is dat?

,,Of ik last heb van druk? Wat is dat?", zei de wereldkampioen met een glimlach bij het interview direct na de aankomst. ,,Het was best lastig met al die tegenwind, maar dankzij de hulp van mijn ploeggenoten heb ik het toch gered."

Sagan begon in goede positie aan de slotklim, die 1,6 kilometer lang was. ,,Het was pittig. Ik zag op 800 meter voor de streep een gaatje en besloot mijn tempo op te voeren. Maar het was te ver inderdaad. Ik kwam te vroeg op kop en toen ik aanzette schoot ik ook nog uit mijn pedaal. Het was nog een fout, maar ik heb gewonnen. Michael Matthews kwam nog dichtbij maar ik hield hem gelukkig achter me."