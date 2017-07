Sagan verlaat Tour: 'Kan beslissing enkel aanvaarden, maar ben het er niet mee eens'

Froome verwacht geen grote verschillen op slotklim

11:35 Chris Froome ziet uit naar de vijfde etappe in de Tour de France. De rit voert naar La Planche des Belles Filles, de col in de Vogezen waar hij in 2012 als eerste boven kwam en zijn eerste ritzege in de Tour boekte. ,,Het is de eerste aankomst bergop en waarschijnlijk krijg ik daar een goed beeld van waar ik sta'', zegt de drievoudig Tour-winnaar .